2019-11-27T16:04:29+03:00
Происшествия

СУ СК начало проверку пожара в Бессоновке с двумя пострадавшими детьми

Оба мальчика госпитализированы с отравлением и ожогами
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Новоузенском районе Саратовской области начата проверка обстоятельств пожара в селе Бессоновка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в горящем частном доме пострадали двое детей.

Пожар начался около 11 утра 27 ноября. Хозяйка дома, 27-летняя женщина, ушла в магазин, оставив двух сыновей семи и восьми лет одних. 32-летний отец детей при этом был на работе. Когда женщина возвращалась домой, она заметила дым и кинулась спасать детей.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Один из мальчиков, младший, выбежал из дома самостоятельно, а старшего вынес из кухни отец, срочно вернувшийся домой, когда узнал о пожаре.

Дети были госпитализированы. Младший успел наглотаться дыма, у него также ожоги 10% площади тела, а у старшего, кроме отравления, зафиксированы ожоги дыхательных путей.

Следователи СУ СКР установили, что пожар начался в зале. На другие комнаты огонь не успел перекинуться. Основной версией рассматривается неосторожное обращение детей с огнем. Ранее сообщалось, что у одного из детей — пиромания.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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