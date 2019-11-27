СУ СК начало проверку пожара в Бессоновке с двумя пострадавшими детьми
В Новоузенском районе Саратовской области начата проверка обстоятельств пожара в селе Бессоновка.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в горящем частном доме пострадали двое детей.
Пожар начался около 11 утра 27 ноября. Хозяйка дома, 27-летняя женщина, ушла в магазин, оставив двух сыновей семи и восьми лет одних. 32-летний отец детей при этом был на работе. Когда женщина возвращалась домой, она заметила дым и кинулась спасать детей.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Один из мальчиков, младший, выбежал из дома самостоятельно, а старшего вынес из кухни отец, срочно вернувшийся домой, когда узнал о пожаре.
Дети были госпитализированы. Младший успел наглотаться дыма, у него также ожоги 10% площади тела, а у старшего, кроме отравления, зафиксированы ожоги дыхательных путей.
Следователи СУ СКР установили, что пожар начался в зале. На другие комнаты огонь не успел перекинуться. Основной версией рассматривается неосторожное обращение детей с огнем. Ранее сообщалось, что у одного из детей — пиромания.
Фото СУ СКР по Саратовской области
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU