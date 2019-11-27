Федеральный Фонд защиты прав дольщиков получит права на все недострои, по которым выплатит компенсации

СЕГОДНЯ 15:26 2019-11-27T15:38:07+03:00

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Федеральный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, который будет выплачивать компенсации саратовским дольщикам, войдет в дела о банкротстве застройщиков и получит незавершенные многоэтажки как кредитор. К фонду перейдут права требований жилых помещений от обманутых дольщиков. Такое пояснение дали корреспонденту «КП-Саратов» в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Это в большинстве своем дома высокой степени готовности и сносить их никто не собирается.

- В соответствии с ч. 5 ст. 13 Федерального закона № 218-ФЗ к Фонду переходит право требования передачи жилого помещения и (или) машино-места, нежилого помещения, которое участник строительства имел к застройщику. Следовательно, Фонд входит в дело о банкротстве застройщика и его требования, как кредитора, будут удовлетворены в порядке, установленном ФЗ от 26.10.2002 № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», — пояснили в Минстрое.

В дальнейшем имущество застройщиков банкротов продадут с торгов.

- Реализация имущества, входящего в конкурсную массу, в том числе за которое Фонд выплатил возмещение дольщикам (жилые помещения, машино-места, нежилые помещения), будет осуществлена с торгов, — заявили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ области.

Напомним, федеральный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства уже определил семь домов от четырех застройщиков-банкротов в Саратове, дольщикам из которых будут выплачены компенсации за непостроенные квартиры. В числе этих зданий элитная высотка на набережной в Энгельсе (готово 20 из 25 этажей), высотка на Ново-Астраханской, 38а (готово десять этажей из 19), два рядом стоящих высотных здания на 2-м Совхозном проезде (один 18-этажный дом полностью построен, второй — на уровне восьмого этажа).

Высотка на набережной в ЭнгельсеФото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU