За десять месяцев в ДТП в Саратове пострадал 51 ребенок-пешеход

СЕГОДНЯ 15:23 2019-11-27T15:29:00+03:00

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В Саратове за десять месяцев 2019 года в 51 ДТП пострадал 51 несовершеннолетний пешеход.

- С 27 по 29 ноября в городе проходит мероприятие «Ребенок — пешеход!». Сотрудники ГИБДД проведут профилактику как в отношении водителей, которые не уступают людям, так и юным пешеходам, идущим через дорогу не по правилам, — сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД по Саратову.

Около одного из ТЦ на проспекте 50 лет Октября дорожные полицейские выявили свыше 20 нарушителей, переходящих проезжую часть в неустановленном месте. Они получили предупреждение.

ГИБДД также просит родителей несовершеннолетних объяснить детям, как правильно идти через дорогу: по пешеходному переходу, лучше, если он будет со светофором, когда все машины остановились, не выходить из-за припаркованного транспорта. Вечером надо надевать одежду со световозвращающими элементами.

ИСТОЧНИК KP.RU