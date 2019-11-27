2019-11-27T14:09:00+03:00
Общество

В Энгельсе перестали ходить пять автобусных маршрутов

Индивидуальный предприниматель отправил заявление о прекращении перевозок
Ольга Симонова
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В Энгельсе Саратовской области перестали ходить пять автобусных маршрутов.

- В комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи поступило заявление от ИП Воробьев Д. А. о прекращении перевозок, — сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района.

Индивидуальный предприниматель отказался от маршрутов:

№5 «Ярмарка — СХИ»;

№22 «Ярмарка — АТС-2»;

№269А «Энгельс Ярмарка — поселок Взлетный»;

№326 «Энгельс Ярмарка — поселок Бурный»;

№364 «Энгельс Ярмарка — село Шумейка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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