В Энгельсе перестали ходить пять автобусных маршрутов
Индивидуальный предприниматель отправил заявление о прекращении перевозок
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В Энгельсе Саратовской области перестали ходить пять автобусных маршрутов.
- В комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи поступило заявление от ИП Воробьев Д. А. о прекращении перевозок, — сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района.
Индивидуальный предприниматель отказался от маршрутов:
№5 «Ярмарка — СХИ»;
№22 «Ярмарка — АТС-2»;
№269А «Энгельс Ярмарка — поселок Взлетный»;
№326 «Энгельс Ярмарка — поселок Бурный»;
№364 «Энгельс Ярмарка — село Шумейка».
ИСТОЧНИК KP.RU