Перерезавший себе горло в центре Саратова мужчина умер
Пострадавший скончался в машине «скорой помощи»
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Умер мужчина, который перерезал себе горло ножом в центре Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, сейчас следователи проводят проверку.
Известно, что мужчина умер в машине «скорой помощи». Следователи устанавливают характер ранения.
Напомним, мужчина полоснул себе ножом по горлу днем 27 ноября. Он находился на пересечении улиц Политехническая и 2-я Садовая, на проезжей части. По словам очевидцев, гражданин вел себя неадекватно.
ИСТОЧНИК KP.RU