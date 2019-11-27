Перерезавший себе горло в центре Саратова мужчина умер

СЕГОДНЯ 13:50 2019-11-27T13:50:49+03:00

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Умер мужчина, который перерезал себе горло ножом в центре Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, сейчас следователи проводят проверку.

Известно, что мужчина умер в машине «скорой помощи». Следователи устанавливают характер ранения.

Напомним, мужчина полоснул себе ножом по горлу днем 27 ноября. Он находился на пересечении улиц Политехническая и 2-я Садовая, на проезжей части. По словам очевидцев, гражданин вел себя неадекватно.

ИСТОЧНИК KP.RU