Саратовцы пожаловались чиновникам на плохую работу автобусов №6

СЕГОДНЯ 13:31 2019-11-27T13:38:56+03:00

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Саратовские автобусы вновь попали под пристальное внимание администрации города.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, глава Михаил Исаев поручил провести рейд. Вечером 26 ноября проверять работу автобусов вышли директор МКУ «Транспортное управление» Сергей Бровкин и руководитель службы организации пассажирских перевозок учреждения Андрей Славин.

Они проверили работу пяти маршрутов: №№2Д, 53, 57, 64Д и 58.

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Серьезных вопросов у проверяющих и опрошенных ими пассажиров к чистоте в салонах не возникло. Однако нарекания вызвала невозможность оплаты проезда безналичным способом.

- На данный момент 64% городских автобусных маршрутов укомплектованы терминалами по безналичной оплате, но не все водители предоставляют терминалы, — отметил Сергей Бровкин.

По его словам, нет юридической возможности привлечь нарушителей к ответственности. Однако «Транспортное управление» вышло с инициативой внесения изменения в закон об административных правонарушениях, чтобы штрафовать нерадивых перевозчиков.

Пассажиры жаловались на маршрут №6, заявляя, что интервал движения слишком длинные.

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- Приходится выбирать другой транспорт, идущий в этом направлении, — сказал один из пассажиров.

На это Сергей Бровкин пообещал разобраться со всеми водителями этого маршрута.

Напомним, в Саратове работает «горячая линия» МКУ «Транспортное управления»: 28-69-48, куда можно сообщать о нарушениях в работе автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU