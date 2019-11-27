2019-11-27T13:31:19+03:00
Общество

Саратов занял 67-е место по качеству жизни среди 78 городов России

Исследование охватило города с населением свыше 250 тыс. человек
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Саратов не вошел в число лучших городов по качеству жизниСаратов не вошел в число лучших городов по качеству жизниФото: Екатерина Семенова
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Саратов занял 67-е место по качеству жизни среди 78 городов страны с населением свыше 250 тыс. человек. Такие данные обнародовал Финансовый университет при правительстве РФ.

Там подвели итоги очередных исследований качества жизни в городах России, которые проводятся с 2014 года. В основу анализа положены мнения жителей о тех или иных сторонах городской жизни по шести основным направлениям.

В 2019 году саратовцы ниже всего оценили «состояние жилого фонда и благоустройство города» — 73-е место. Почти также плохо местные жители характеризуют «общую оценку положения дел в городе» — 71-е место. Низко оценивают горожане «работу местных властей» — 66-е место, «работа служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции» — 63-е место.

Выше среднего саратовцы оценили «качество медицинского обслуживания» — 37-е место и «развитие образования и культурной инфраструктуры» — 25-е место.

В итоговом рейтинге городов по качеству жизни лидерами среди крупных и средних российских городов стали: Казань, Грозный, Тюмень, Краснодар. Москва и Санкт-Петербург на пятом и шестом местах соответственно.

В 2018 году Саратов также не попал в топ-30 самых комфортных городов, по мнению местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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