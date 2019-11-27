Под Саратовом ребенок-пироман поджег свой дом
В селе Бессоновка Новоузенского района Саратовской области двое детей пострадали на пожаре.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось в частном доме.
В доме на тот момент находились мальчики семи и восьми лет. Предполагается, что отец находился на работе, а мать ушла в магазин и оставила их одних.
Детей госпитализировали в хирургическое отделение местной больницы с ожогами и отравлением продуктами горения.
По предварительной версии, как сообщил информированный источник, старший из детей склонен к поджигательству, его заболевание было диагностировано ранее. Предполагается, что он мог поджечь ковер в комнате. Площадь возгорания составила 24 кв. м.
На месте работают медики, полиция, следователи СКР, пожарные.
ИСТОЧНИК KP.RU