Под Саратовом ребенок-пироман поджег свой дом

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-27T13:28:55+03:00

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В селе Бессоновка Новоузенского района Саратовской области двое детей пострадали на пожаре.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось в частном доме.

В доме на тот момент находились мальчики семи и восьми лет. Предполагается, что отец находился на работе, а мать ушла в магазин и оставила их одних.

Детей госпитализировали в хирургическое отделение местной больницы с ожогами и отравлением продуктами горения.

По предварительной версии, как сообщил информированный источник, старший из детей склонен к поджигательству, его заболевание было диагностировано ранее. Предполагается, что он мог поджечь ковер в комнате. Площадь возгорания составила 24 кв. м.

На месте работают медики, полиция, следователи СКР, пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU