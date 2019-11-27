Валерий Радаев — о возведении детсадов в Саратове по нацпроекту: «Мы на финишной прямой»

СЕГОДНЯ 13:06 2019-11-27T13:06:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня губернатор Саратовской области Валерий Радаев посещает площадки детских садов в Саратове, которые строятся в рамках реализации национальной стратегии президента РФ. В целом в 2019 году по нацпроекту в областном центре планируется возвести восемь дошкольных учреждений. Одно из них, в микрорайоне «Авиатор» Заводского района, уже достроено.

Глава региона проконтролировал возведение детсада на 100 мест на улице Миллеровская в Заводском районе. Губернатор раскритиковал состояние прилегающей к детсаду территории — не завершены работы по благоустройству, убран не весь строительный мусор. Валерий Радаев поручил в течение недели устранить все недостатки, министру образования — проконтролировать этот процесс.

По словам главы города Михаила Исаева, на прилегающей к детсаду территории запланировано создать новый сквер — зеленую зону отдыха для жителей микрорайона. Губернатор поддержал это решение.

Фото пресс-службы губернатора

- До 1 декабря вся строительная часть на объекте должна быть завершена, — поставил задачу руководитель области. — Затем приступить к обустройству помещений, установке мебели, оборудования, чтобы с нового года открыть детский сад. Главное требование — качественное исполнение. Все должно быть сделано на совесть.

К настоящему времени здание в высокой степени готовности. Подключены теплоснабжение, водоснабжение и канализация. Идет процесс подключения садика к электросетям. Продолжается благоустройство. Установлены бордюры, идет укладка щебня, устанавливается ограждение. Начались поставки оборудования. Детсад планируется ввести в эксплуатацию к 20 декабря.

В Ленинском районе Саратова строятся два больших дошкольных учреждения на 240 мест каждое. На площадке детского сада №177 на 9-й Дачной Губернатор сделал ряд замечаний профильным министрам, в том числе в связи с отсутствием теплоснабжения на объекте. Отмечалось, что построена отдельная котельная для детсада, но для ее запуска нет технического заключения.

- Срочно решить вопрос с теплоснабжением. На объекте есть своя котельная, но она не подключена. Это задерживает и внутренние строительные работы, — заявил губернатор. Валерий Радаев призвал депутатов гордумы вместе с общественностью контролировать строительство детского сада.

Позже министр строительства и ЖКХ Павел Мигачёв отчитался о том, что подписаны документы на пуск котельной, начались работы по ее подключению. В течение суток планируется завершить работы и пустить тепло.

На стройплощадке детского сада на улице Лунная параллельно ведутся внутренние и внешние отделочные работы, идет строительство автоподъезда к детсаду, обустройство площадок и установка игрового оборудования. Отмечалось, что объект в высокой степени готовности.

- На объекте пущено тепло, и это дает свой результат: интенсивно выполняются отделочные работы, — отметил глава региона. Было подчеркнуто, что строительство детского сада идет по графику. До 30 ноября планируют поставить оборудование.

На улице Лесная строится детский сад на 160 мест. Отмечалось, что подрядчик грамотно организовал работу, устранил отставание по графику, набрав необходимые темпы. Сейчас на строительстве занято 80–90 человек.

Валерий Радаев поинтересовался, ведется ли контроль со стороны общественности, Его проинформировали, что, учитывая высокую востребованность детского сада, его строительство контролируют общественники и жители близлежащих домов.

- Подрядчик смог мобилизовать свои возможности, набрать нужные темпы работ, которые активно ведутся и на прилегающей территории, и в самом здании детского сада. В декабре объект можно вводить, — отметил глава региона.

На улице Артиллерийская строится новый корпус на 100 мест действующего дошкольного учреждения. Глава региона сделал ряд замечаний по внешней и внутренней отделке здания и отметил необходимость более эффективного планирования прилегающей территории. Губернатора проинформировали, что основные строительные работы завершены, продолжаются отделочные, также завезена часть мебели.

В микрорайоне «Звезда» возведено здание детского сада на 160 мест. Губернатор встретился с жителями, которые рассказали, что детский сад замечательный, их все устраивает. По словам заведующей, прилегающая территория полностью благоустроена. Глава региона осмотрел помещения на первом этаже, где будут располагаться ясельные группы, актовый и спортивный залы, на втором — игровые комнаты. Отмечалась высокая наполненность по воспитательной и образовательной части учреждения.

В настоящее время формируются списки воспитанников, детсад начнет работу со следующего года.

- Это показательный пример организации дошкольного учреждения, — отметил губернатор по итогам визита в детсад.

В Волжском районе Саратова губернатор побывал на стройплощадке детского сада на 160 мест на улице Автомобильная. По словам подрядчика, на объекте параллельно ведутся различные виды работ, а также благоустройство прилегающей территории. Планируется на этой неделе подключить теплоснабжение.

- Этот объект, строительство которого началось в поздние сроки, мы посещали месяц назад. И сегодня видно, что выполнен колоссальный объем работ, — подчеркнул губернатор.

По итогам инспекционной поездки глава региона отметил, что все детсады, которые строятся в Саратове по нацпроекту, в высокой степени готовности.

- Все намеченные объемы по строительству дошкольных учреждений в Саратове в этом году будут исполнены. Мы на финишной прямой. Строительство ведется в рамках нацпроектов президента, что накладывает на нас особую ответственность, — заявил Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU