2019-11-28T06:01:01+03:00
Общество

В Саратовской области начинается потепление и гололед

Температура днем составит от 0 до -5 градусов
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области сегодня, 28 ноября, существенных осадков не ожидается.

- Погода будет облачной с прояснениями, утром местами туман с видимостью 500–1000 метров, изморозь менее 20 мм и гололед менее 6 мм, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Также в области ожидается потепление. Температура днем будет колебаться от 0 до −5 градусов, местами в Левобережье — до −10.

Ветер юго-восточного направления в четверг подует со скоростью 5–10 м/с, утром и днем ожидаются порывы до 13 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мать Лизы Киселевой создала свою группу по поиску людей
Николай Панков встретился с читателями библиотеки в Краснопартизанском районе
В Саратове на улице Аэропорт столкнулись четыре авто
В пруду под Саратовом утонул рыбак
В Елшанке насмерть сбит мужчина
Лжегазовики в Саратове «вымогают» у горожан деньги за новые плиты
В Саратове воры вынесли из многоэтажки металлическую дверь
СУ СК начало проверку пожара в Бессоновке с двумя пострадавшими детьми
Федеральный Фонд защиты прав дольщиков получит права на все недострои, по которым выплатит компенсации
За десять месяцев в ДТП в Саратове пострадал 51 ребенок-пешеход
Жители Саратова и области могут пожениться 3 и 6 января
Саратовский медицинский университет реализует прорывные исследования в области нейрофизиологии и нейрореабилитации
«Черная пятница» для любителей кино — только 28–29 ноября в Wink фильмы по 15 рублей!
В Энгельсе перестали ходить пять автобусных маршрутов
Перерезавший себе горло в центре Саратова мужчина умер
Проекты победителей конкурса «Изменим город вместе» получили по 100 тыс. рублей
В пятиэтажке под Энгельсом горел бывший санузел
Саратовцы пожаловались чиновникам на плохую работу автобусов №6
Директор Регионального оператора проводит разъяснительные встречи в правобережных районах области
Саратов занял 67-е место по качеству жизни среди 78 городов России
Под Саратовом ребенок-пироман поджег свой дом
Валерий Радаев — о возведении детсадов в Саратове по нацпроекту: «Мы на финишной прямой»
Панков: Володин принимает стратегические решения по повышению качества дорог
Зимой в Саратове пройдут межрегиональные гонки на собачьих упряжках
В центре Саратова неадекватный мужчина изрезал себя ножом по горлу
В Балакове 18-летний водитель на Renault Logan сбил десятилетнюю девочку