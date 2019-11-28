В Саратовской области начинается потепление и гололед

СЕГОДНЯ 06:01 2019-11-28T06:01:01+03:00

Температура днем составит от 0 до -5 градусов

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В Саратовской области сегодня, 28 ноября, существенных осадков не ожидается.

- Погода будет облачной с прояснениями, утром местами туман с видимостью 500–1000 метров, изморозь менее 20 мм и гололед менее 6 мм, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Также в области ожидается потепление. Температура днем будет колебаться от 0 до −5 градусов, местами в Левобережье — до −10.

Ветер юго-восточного направления в четверг подует со скоростью 5–10 м/с, утром и днем ожидаются порывы до 13 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU