2019-11-27T12:34:13+03:00
Общество

Панков: Володин принимает стратегические решения по повышению качества дорог

Ольга Симонова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о стратегических решениях председателя Госдумы Вячеслава Володина, благодаря которым в области проводится строительство и ремонт дорог.

- Сегодня, в региональную неделю, еду в Перелюб, Пугачев, Краснопартизанский район. Завтра — Духовницкое и Балаково.

Согласитесь, Володин практик-стратег. Проблема дорог стояла катастрофическая, по опросу жителей. Он принимает дальновидное решение. Дальние и загруженные трассы переводить на федеральное обслуживание. Что это дало?

Первое. Получить другого уровня качества и безопасности дороги. Саратов — Озинки, Саратов — Ртищево, Саратов — Балашов, Урбах — Алгай.

Второе. Освободило денежные ресурсы. В области дорожный фонд стал около 13 млрд рублей, это позволило области начать строительство и ремонт областных дорог. Вот один из маршрутов, Саратов — Перелюб, приводят в нормативное состояние. Это тоже нужно отмечать. Согласен, еще не везде. Но уже другая езда.

Третье. Конкуренция на дорогах привела к другому уровню качества. Согласен, не у всех пока. Дорожные организации закупили новую технику, качественные материалы.

Так вот и говорю, Володин принимает решения перспективные. Они позволят долгие годы повышать и качество дорог. Обеспечат безопасность и качество жизни наших граждан. Это только на одном примере. А есть и другие направления, где это тоже видно. Медицина, образование, строительство, бизнес, культура, сохранение памятников истории и так далее.

Что не решено местным министерством или должно быть не так? Это низкая зарплата дорожников. Большое количество мигрантов. Хотя это все — взаимосвязанные вещи. Платить надо больше, тогда не улетят. Что-то такое было сказано в рекламе. Беда для нашего министерства дорог и транспорта. Жизнь это не реклама, а точнее, совсем не реклама. Так это уже зависит от спроса министерства и правительства области с руководителей предприятий. А почему спроса нема? А може, они друзья или в доле? А може еще почему-то? Только так не должно быть.

Не могу не отметить и слабую роль контролирующих органов на местах. Такие фуры, дальномеры, шаланды по дорогам носятся. Все дороги подавили. Мне каждый раз жители жалуются в сельских районах. А где весовой контроль? Где работа транспортной инспекции совместно с полицией? Изучу тему, кто и против кого там дружит? А от личной ответственности каждого многое зависит. Именно об этом президент говорил на съезде «Единой России», — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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