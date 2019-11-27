2019-11-27T12:21:18+03:00
Спорт

Зимой в Саратове пройдут межрегиональные гонки на собачьих упряжках

В городе будут работать 183 спортивных сооружения
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня, 27 ноября, прошло постоянно действующее совещание при главе города, на котором обсудили спортивные мероприятия в зимний период 2019–2020 годов.

- В городе для работы зимой подготовлены 183 спортивных сооружения. Например, будут работать катки на стадионах «Спартак», «Динамо», «Волга», «Торпедо», «Сокол» и в Детском парке. По инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина на набережной Саратова будет организован каток протяженностью порядка 800 метров. Там будут места для переодевания, музыка, пункты питания и прокат коньков, — рассказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Николай Кузнецов.

В пресс-службе мэрии отметили, что также будут работать 49 хоккейных коробок, 79 площадок для зимнего футбола, 33 ледовые площадки и 15 лыжных баз. В прокат коньки будут давать на семи стадионах и 34 хоккейных коробок, всего их в городе 1,5 тыс. пар, а лыж и сноубордов — около 2 тыс. комплектов.

Кузнецов также рассказал о популярности стадиона «Волга» и напомнил, что в 2019 году при поддержке Вячеслава Володина там провели капитальный ремонт плоскостных сооружений стадиона, установили дорожки, площадки, освещение и другое.

Зимой также пройдут соревнования по зимним видам спорта, мастер-классы по хоккею, катанию на коньках, лыжная «Рождественская гонка» и другое.

Также в феврале пройдет «Саратовская лыжня», а на стадионе «Зимний» первый саратовский межрегиональный форум по ездовому спорту «Гонки на собачьих упряжках», в котором будут участвовать более десяти регионов. Также в Саратове зимой состоятся и другие спортивные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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