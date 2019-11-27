В центре Саратова неадекватный мужчина изрезал себя ножом по горлу

СЕГОДНЯ 12:06 2019-11-27T12:25:28+03:00

Он стоял на проезжей части [видео]

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В Октябрьском районе Саратова неадекватный мужчина порезал себя ножом.

Как сообщили «КП-Саратов» в очевидцы, ЧП случилось на пересечении улиц Политехническая и 2-я Садовая.

Мужчина находился на проезжей части, вел себя странно, а потом полоснул по горлу лезвием. По мнению свидетелей, пострадавший мог быть в состоянии наркотического опьянения.

На место вызваны оперативные службы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/746375" frameborder="0"></iframe> Неадекватный мужчина с ножом в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU