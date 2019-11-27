В центре Саратова неадекватный мужчина изрезал себя ножом по горлу
Он стоял на проезжей части [видео]
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В Октябрьском районе Саратова неадекватный мужчина порезал себя ножом.
Как сообщили «КП-Саратов» в очевидцы, ЧП случилось на пересечении улиц Политехническая и 2-я Садовая.
Мужчина находился на проезжей части, вел себя странно, а потом полоснул по горлу лезвием. По мнению свидетелей, пострадавший мог быть в состоянии наркотического опьянения.
На место вызваны оперативные службы.
Неадекватный мужчина с ножом в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU