Саратовская область погасила госдолг на 165 млн рублей
Теперь госдолг региона составляет 47,79 млрд рублей
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Министерство финансов Саратовской области вчера, 26 ноября, частично погасило госдолг, оплатив 165,3 млн рублей.
- Источником для погашения послужили собственные доходы областного бюджета, — сообщили «КП-Саратов» в Минфине региона.
Благодаря погашению теперь объем госдолга составляет 47,79 млрд рублей, а экономия расходов на его обслуживание составит порядка 12,4 млн рублей в год.
Напомним, по данным министерства финансов РФ на 1 октября, госдолг области составлял почти 48 млрд рублей — 47 млрд 957 млн 664 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU