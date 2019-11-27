Саратовская область погасила госдолг на 165 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:20 2019-11-27T11:20:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство финансов Саратовской области вчера, 26 ноября, частично погасило госдолг, оплатив 165,3 млн рублей.

- Источником для погашения послужили собственные доходы областного бюджета, — сообщили «КП-Саратов» в Минфине региона.

Благодаря погашению теперь объем госдолга составляет 47,79 млрд рублей, а экономия расходов на его обслуживание составит порядка 12,4 млн рублей в год.

Напомним, по данным министерства финансов РФ на 1 октября, госдолг области составлял почти 48 млрд рублей — 47 млрд 957 млн 664 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU