Возбуждено дело о свалке ртутных ламп в Балакове
В Балакове Саратовской области обнаружена опасная свалка.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, всего выявлено пять свалок в городе и районе.
На несанкционированных помойках были складированы ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки — отработанные, битые и бракованные. В общей сложности обнаружено более 2,2 тыс. единиц отходов, которые относятся к первому классу — чрезвычайно опасному.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Следователи СКР выехали на место ЧП и осмотрели свалки. Лампы и трубки были изъяты специалистами и переданы для правильной утилизации.
Сейчас возбуждено уголовное дело. Следователи ищут тех, кто выбросил лампы на свалку.
ИСТОЧНИК KP.RU