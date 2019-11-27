Возбуждено дело о свалке ртутных ламп в Балакове

СЕГОДНЯ 11:10 2019-11-27T12:24:29+03:00

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В Балакове Саратовской области обнаружена опасная свалка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, всего выявлено пять свалок в городе и районе.

На несанкционированных помойках были складированы ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки — отработанные, битые и бракованные. В общей сложности обнаружено более 2,2 тыс. единиц отходов, которые относятся к первому классу — чрезвычайно опасному.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи СКР выехали на место ЧП и осмотрели свалки. Лампы и трубки были изъяты специалистами и переданы для правильной утилизации.

Сейчас возбуждено уголовное дело. Следователи ищут тех, кто выбросил лампы на свалку.

ИСТОЧНИК KP.RU