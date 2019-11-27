В Саратовской области шестой день ищут пропавшего без вести ребенка
В Самойловском районе Саратовской области уже шестой день ищут пропавшего 12-летнего Артура Шмыглёва. Напомним ребенок пропал 21 ноября.
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- Волонтеры отряда и неравнодушные граждане круглосуточно прочесывают лес. Сейчас пешие группы ведут поиски в лесном массиве вдоль поселка Алексеевский и между селами Криуша и Песчанка, — сообщили добровольцы отряда «Лиза Алерт» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Фото отряда «Лизы Алерт» из соцсети «ВКонтакте»
Также с воздуха ребенка ищут шесть беспилотников, они уже обработали порядка 150 кв. км. Отснятый материал тщательно исследуют, а в подозрительные участки осматривает группа.
К тому же на месте работают спасатели и водолазы облспаса, полиция, профильный отдел ГУ МВД по розыску лиц без вести пропавших и следственный комитет, в том числе сотрудники из Москвы.
Отряду «Лиза Алерт» требуются волонтеры. Также добровольцев просят одеваться потеплее: иметь с собой шапку, перчатки и высокую закрытую обувь. Форма одежды — лес.
ИСТОЧНИК KP.RU