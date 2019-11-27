2019-11-27T11:08:27+03:00
Происшествия

В Саратовской области шестой день ищут пропавшего без вести ребенка

Отряд «Лизы Алерт» просит волонтеров одеваться по погоде
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото отряда «Лизы Алерт» из соцсети «ВКонтакте»Фото отряда «Лизы Алерт» из соцсети «ВКонтакте»
Изменить размер текста:

В Самойловском районе Саратовской области уже шестой день ищут пропавшего 12-летнего Артура Шмыглёва. Напомним ребенок пропал 21 ноября.

.

.

- Волонтеры отряда и неравнодушные граждане круглосуточно прочесывают лес. Сейчас пешие группы ведут поиски в лесном массиве вдоль поселка Алексеевский и между селами Криуша и Песчанка, — сообщили добровольцы отряда «Лиза Алерт» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Фото отряда «Лизы Алерт» из соцсети «ВКонтакте»

Фото отряда «Лизы Алерт» из соцсети «ВКонтакте»

Также с воздуха ребенка ищут шесть беспилотников, они уже обработали порядка 150 кв. км. Отснятый материал тщательно исследуют, а в подозрительные участки осматривает группа.

К тому же на месте работают спасатели и водолазы облспаса, полиция, профильный отдел ГУ МВД по розыску лиц без вести пропавших и следственный комитет, в том числе сотрудники из Москвы.

Отряду «Лиза Алерт» требуются волонтеры. Также добровольцев просят одеваться потеплее: иметь с собой шапку, перчатки и высокую закрытую обувь. Форма одежды — лес.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Саратова и области могут пожениться 3 и 6 января
Саратовский медицинский университет реализует прорывные исследования в области нейрофизиологии и нейрореабилитации
«Черная пятница» для любителей кино — только 28–29 ноября в Wink фильмы по 15 рублей!
В Энгельсе перестали ходить пять автобусных маршрутов
Перерезавший себе горло в центре Саратова мужчина умер
Проекты победителей конкурса «Изменим город вместе» получили по 100 тыс. рублей
В пятиэтажке под Энгельсом горел бывший санузел
Саратовцы пожаловались чиновникам на плохую работу автобусов №6
Директор Регионального оператора проводит разъяснительные встречи в правобережных районах области
Саратов занял 67-е место по качеству жизни среди 78 городов России
Под Саратовом ребенок-пироман поджег свой дом
Валерий Радаев — о возведении детсадов в Саратове по нацпроекту: «Мы на финишной прямой»
Панков: Володин принимает стратегические решения по повышению качества дорог
Зимой в Саратове пройдут межрегиональные гонки на собачьих упряжках
В центре Саратова неадекватный мужчина изрезал себя ножом по горлу
В Балакове 18-летний водитель на Renault Logan сбил десятилетнюю девочку