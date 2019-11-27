Марину Алешину официально увольняют
Она написала заявление по собственному желанию
Марина АлешинаФото: Александр Уриевский
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Марину Алешину уволят с поста проректора Саратовского национального исследовательского государственного университета со 2 декабря.
Как сообщили «КП-Саратов» в вузе, Марина Алешина написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Официальный ответ пришел за подписью проректора по административной деятельности и управлению персоналом Андрея Стальмахова.
Напомним, ранее эта информация уже появилась в СМИ, однако официального подтверждения не было.
Сейчас Алешина занимает пост проректора СНИГУ по непрерывному образованию.
ИСТОЧНИК KP.RU