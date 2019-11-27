Марину Алешину официально увольняют

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-27T11:02:15+03:00

Она написала заявление по собственному желанию

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Марину Алешину уволят с поста проректора Саратовского национального исследовательского государственного университета со 2 декабря.

Как сообщили «КП-Саратов» в вузе, Марина Алешина написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Официальный ответ пришел за подписью проректора по административной деятельности и управлению персоналом Андрея Стальмахова.

Напомним, ранее эта информация уже появилась в СМИ, однако официального подтверждения не было.

Сейчас Алешина занимает пост проректора СНИГУ по непрерывному образованию.

ИСТОЧНИК KP.RU