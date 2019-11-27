У саратовца арестовали «кредитную» Skoda за долги

СЕГОДНЯ 10:47 2019-11-27T10:47:15+03:00

Если мужчина не отдаст 300 тыс. рублей, автомобиль продадут

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В Октябрьском районе Саратова приставы арестовали Skoda местного жителя за долги.

- Мужчина взял машину в кредит, но вскоре перестал по нему платить. Накопившийся перед банком долг составил более 300 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП Саратовской области.

В отношении неплательщика возбудили исполнительное производство, но деньги он так и не стал отдавать.

Приставы наложили на «кредитную» иномарку арест. Если в течение определенного срока мужчина не погасит долг, автомобиль продадут.

ИСТОЧНИК KP.RU