У саратовца арестовали «кредитную» Skoda за долги
Если мужчина не отдаст 300 тыс. рублей, автомобиль продадут
Фото УФССП по Саратовской области
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В Октябрьском районе Саратова приставы арестовали Skoda местного жителя за долги.
- Мужчина взял машину в кредит, но вскоре перестал по нему платить. Накопившийся перед банком долг составил более 300 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП Саратовской области.
В отношении неплательщика возбудили исполнительное производство, но деньги он так и не стал отдавать.
Приставы наложили на «кредитную» иномарку арест. Если в течение определенного срока мужчина не погасит долг, автомобиль продадут.
ИСТОЧНИК KP.RU