В Саратове будут судить 27-летнего распространителя детского порно
В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего мужчины, ранее судимого за развращение несовершеннолетних.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на этот раз мужчина окажется на скамье подсудимых за аналогичные преступления: сексуальные действия в отношении подростков, приобретение детской порнографии, вымогательство.
Следствие считает, что в июне 2016 года житель Заводского района Саратова через интернет познакомился с 11-летней девочкой из Воронежа. Он потребовал от нее фото сексуального характера и получил их.
В августе ему прислала снимки другая жительница Воронежа — десятилетняя девочка.
В 2017 году, 24 апреля, мужчина познакомился с 15-летним жителем Москвы и 15-летней девочкой из Подмосковья. Их он также убедил сделать интимные фото и прислать ему. В ответ он также отправил снимки сексуального характера.
При этом он послал девочке фото юноши, тем самым распространив детское порно. А от мальчика злоумышленник через смс-сообщение потребовал 3 тыс. рублей, угрожая распространить его фото по интернету. Подросток категорически ему отказал.
По тысяче рублей он требовал у двух юных жительниц Воронежа, также угрожая распространить фотографии. Однако девочки ему отказали.
Преступление было выявлено сотрудниками полиции. Свою вину мужчина признал полностью, дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU