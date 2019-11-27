Отключена вода в нескольких районах Саратова

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-27T09:49:16+03:00

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В нескольких районах Саратова сегодня, 27 ноября, отключена холодная вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», воды не будет в поселке ЦДК и частном секторе в районе 1-й Дачной, на улице 1-я Аптечная и 2-м Аптечном проезде.

Кроме того, до 20 часов будут идти работы на водоводе по проспекту Строителей, улицах Брянская, Акмолинская, Минская, Санаторного и Больничного проездов.

Для работ ООО УК «Авиатор» отключена вода в домах на улице Киевская, проспекте Энтузиастов и площади Орджоникидзе.

ИСТОЧНИК KP.RU