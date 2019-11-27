2019-11-27T09:49:16+03:00
Общество

Отключена вода в нескольких районах Саратова

Ведутся работы на сетях
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В нескольких районах Саратова сегодня, 27 ноября, отключена холодная вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», воды не будет в поселке ЦДК и частном секторе в районе 1-й Дачной, на улице 1-я Аптечная и 2-м Аптечном проезде.

Кроме того, до 20 часов будут идти работы на водоводе по проспекту Строителей, улицах Брянская, Акмолинская, Минская, Санаторного и Больничного проездов.

Для работ ООО УК «Авиатор» отключена вода в домах на улице Киевская, проспекте Энтузиастов и площади Орджоникидзе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Возбуждено дело о свалке ртутных ламп в Балакове
В Саратовской области шестой день ищут пропавшего без вести ребенка
Марину Алешину официально увольняют
В Саратове 18 пожарных тушили дом на Валовой
У саратовца арестовали «кредитную» Skoda за долги
В Саратове будут судить 27-летнего распространителя детского порно
До вечера закрыта улица Рахова
В Саратовской области 11 детей погибли на пожарах и от отравлений угарным газом
Саратовец забил до смерти друга и попросил не наказывать его так сильно
Саратовские эксперты обсудили развитие и обустройство общественных городских пространств
В Саратове пьяный мужчина сломал нос полицейскому в служебном авто
В Саратове женщина обматерила председателя ЖСК и поплатилась за это
Похититель iPhone не смог его разблокировать и выбросил в Глебучев овраг
На Уфимцева машина провалилась в яму
В Самойловском районе мужчина забил сожительницу мухобойкой
Перед работниками Саратовского завода стройматериалов погасили долги по зарплате
Саратовскую область накроет плотным туманом
Пропавший без вести пенсионер в Калининском районе утонул