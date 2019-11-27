Саратовец забил до смерти друга и попросил не наказывать его так сильно

СЕГОДНЯ 09:32 2019-11-27T09:32:33+03:00

Он также украл у потерпевшего телефон

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В Саратовской области 34-летнему осужденному не стали смягчать приговор за забитого насмерть знакомого и кражу у него телефона.

- В квартире своего 33-летнего товарища на улице Осипова 6 сентября 2012 года мужчина распивал спиртное. Во время пьянки хозяин жилища обматерил злоумышленника, а тот схватил монтировку и нанес удары по голове, а после забрал 5,5 тыс. рублей и два телефона, принадлежащих потерпевшему и его знакомой. Через какое-то время избитый скончался в больнице, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Мужчину осудили 6 декабря 2012 года и отправили в колонию строгого режима на десять лет.

Однако заключенному не понравился приговор. В жалобе он указал, что наказание несправедливое, и попросил смягчить.

Проверка однако доказала вину в полном объеме, изменять срок не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU