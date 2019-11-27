В Саратове женщина обматерила председателя ЖСК и поплатилась за это

СЕГОДНЯ 09:06 2019-11-27T09:06:10+03:00

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Во Фрунзенском районе Саратова женщина поплатилась штрафом за грубую брань.

- В период с 17:00 до 17:30 местная 47-летняя жительница в помещении ЖСК «Аккумулятор» на Университетской, 17/25 обматерила председателя ЖСК словами, унижающими ее, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

В отношении женщины возбудили административное дело за оскорбление. Мировой судья оштрафовал ее на 1 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU