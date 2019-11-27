В Самойловском районе мужчина забил сожительницу мухобойкой

СЕГОДНЯ 08:14 2019-11-27T08:41:03+03:00

Он разозлился на слишком долгое отсутствие женщины

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В Самойловском районе Саратовской области вынесен приговор 55-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Было установлено, что мужчина жил в сторожевом домике на ферме в Самойловском районе. 29 июля он распивал алкоголь с 58-летней сожительницей. В какой-то момент женщина вышла из дома, чтобы заняться домашней скотиной. Мужчине показалось, что ее нет слишком долго, поэтому, когда сожительница вернулась, он кинулся на нее с кулаками и мухобойкой.

Спас женщину пришедший гость, вместе с которым они принялись пьянствовать уже втроем.

Однако нанесенные травмы оказались слишком серьезными, и ночью женщина скончалась во сне.

Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма головы.

Суд отправил мужчину за решетку на десять лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU