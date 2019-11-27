В Самойловском районе мужчина забил сожительницу мухобойкой
В Самойловском районе Саратовской области вынесен приговор 55-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.
Было установлено, что мужчина жил в сторожевом домике на ферме в Самойловском районе. 29 июля он распивал алкоголь с 58-летней сожительницей. В какой-то момент женщина вышла из дома, чтобы заняться домашней скотиной. Мужчине показалось, что ее нет слишком долго, поэтому, когда сожительница вернулась, он кинулся на нее с кулаками и мухобойкой.
Спас женщину пришедший гость, вместе с которым они принялись пьянствовать уже втроем.
Однако нанесенные травмы оказались слишком серьезными, и ночью женщина скончалась во сне.
Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма головы.
Суд отправил мужчину за решетку на десять лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU