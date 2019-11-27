Перед работниками Саратовского завода стройматериалов погасили долги по зарплате

СЕГОДНЯ 06:48 2019-11-27T06:48:39+03:00

Сотрудники предприятия не видели своих денег два года

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Работникам ЗАО «Саратовский завод стройматериалов» выплатили долги по заработной плате.

- Сотрудники предприятия не получали зарплату с декабря 2017 года, а в апреле 2018-го производство на заводе остановилось, после была введена процедура банкротства, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики области.

В ноябре 2019 года СЗСМ выкупили. Новым собственником стал индивидуальный предприниматель Алексей Кочетков. Он намеревается возобновить производство.

ИСТОЧНИК KP.RU