Перед работниками Саратовского завода стройматериалов погасили долги по зарплате
Сотрудники предприятия не видели своих денег два года
Изменить размер текста:
Работникам ЗАО «Саратовский завод стройматериалов» выплатили долги по заработной плате.
- Сотрудники предприятия не получали зарплату с декабря 2017 года, а в апреле 2018-го производство на заводе остановилось, после была введена процедура банкротства, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики области.
В ноябре 2019 года СЗСМ выкупили. Новым собственником стал индивидуальный предприниматель Алексей Кочетков. Он намеревается возобновить производство.
ИСТОЧНИК KP.RU