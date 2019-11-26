2019-11-26T16:55:44+03:00
Происшествия

Мошенник обманул покровчанку на почти 50 тыс. рублей при съеме квартиры

Злоумышленник потребовал у женщины не переведенные деньги
Ольга Симонова
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В Энгельсском районе мошенник обманул местную 40-летнюю жительницу на 49,5 тыс. рублей.

- Женщина разместила объявление о сдаче квартиры на одном из сайтов. Вскоре ей позвонил потенциальный квартиросъемщик и сказал, что хочет снять жилье на длительный срок и сразу перевести деньги за несколько месяцев вперед. Он попросил у женщины данные карты, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Вскоре этот же аферист перезвонил гражданке и заявил, что передумал снимать квартиру и потребовал деньги назад.

Доверчивая арендодательница пошла к терминалу и перевела на телефон мошенника 49,5 тыс. рублей, а когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

Правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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