Мошенник обманул покровчанку на почти 50 тыс. рублей при съеме квартиры
В Энгельсском районе мошенник обманул местную 40-летнюю жительницу на 49,5 тыс. рублей.
- Женщина разместила объявление о сдаче квартиры на одном из сайтов. Вскоре ей позвонил потенциальный квартиросъемщик и сказал, что хочет снять жилье на длительный срок и сразу перевести деньги за несколько месяцев вперед. Он попросил у женщины данные карты, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Вскоре этот же аферист перезвонил гражданке и заявил, что передумал снимать квартиру и потребовал деньги назад.
Доверчивая арендодательница пошла к терминалу и перевела на телефон мошенника 49,5 тыс. рублей, а когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.
Правоохранители проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU