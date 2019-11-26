2019-11-26T16:38:00+03:00
Общество

В Саратове торговали спиртным из контейнера на улице

Металлическое сооружение мигрировало
Ольга Симонова
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Фото УМВД по СаратовуФото УМВД по Саратову
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В Заводском районе Саратова полицейские отдела №2 прикрыли незаконную торговлю спиртным из металлического контейнера на Южной улице, 59а.

- Предпринимателей уже ловили, когда их объект стоял на Миллеровской, 73а. После схода граждан бизнесмены и мигрировали на Южную, — сообщили «КП-Саратов» в УМВД Саратова.

Фото УМВД по Саратову

Фото УМВД по Саратову

Множество раз продавцов привлекали к административной ответственности, в том числе за самовольное занятие земельного участка.

Однако 25 ноября начальнику ГУ МВД России по Саратовской области Николаю Трифонову на прямую линию поступила очередная жалоба на работу незаконного ларька. На следующий день полиция и чиновники администрации Заводского района изъяли контейнер и поместили его под охрану.

УМВД Саратова просит горожан сообщать обо всех фактах незаконной продажи алкоголя по телефону 02 (102 — с мобильного), а также на ближайшем сходе граждан, который пройдет 29 ноября в 18:00 на Миллеровской, 69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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