Александр Абросимов надеется, что Илья Захаров останется в большом спорте
Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов отреагировал на заявление Олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Ильи Захарова о намерении завершить карьеру.
- Эта новость стала трагедией для многих саратовцев, которые болеют за нашего чемпиона, — написал в своем Instagram министр.
Он рассказал, что минувший год был сложным для Ильи Захарова, он перенес две операции на колене.
- Точно знаю, что Илья никогда не использовал допинг. Уверен, что причина пропуска проб связана именно с операциями, — заявил Александр Абросимов.
По словам министра, Захаров — «один из лучших спортсменов, которых подготовили саратовские тренеры. Жители Саратовской области гордятся Ильей Захаровым!!!».
- Надеюсь, что он изменит свое решение и останется в большом спорте! — заявил министр.
ИСТОЧНИК KP.RU