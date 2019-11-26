Александр Абросимов надеется, что Илья Захаров останется в большом спорте

СЕГОДНЯ 16:29 2019-11-26T16:56:55+03:00

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Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов отреагировал на заявление Олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Ильи Захарова о намерении завершить карьеру.

- Эта новость стала трагедией для многих саратовцев, которые болеют за нашего чемпиона, — написал в своем Instagram министр.

Он рассказал, что минувший год был сложным для Ильи Захарова, он перенес две операции на колене.

- Точно знаю, что Илья никогда не использовал допинг. Уверен, что причина пропуска проб связана именно с операциями, — заявил Александр Абросимов.

По словам министра, Захаров — «один из лучших спортсменов, которых подготовили саратовские тренеры. Жители Саратовской области гордятся Ильей Захаровым!!!».

- Надеюсь, что он изменит свое решение и останется в большом спорте! — заявил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU