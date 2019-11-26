На 5-й Дачной в Саратове снесут гаражи

СЕГОДНЯ 16:20 2019-11-26T16:30:46+03:00

Они были возведены самовольно

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Комитет по управлению имуществом Саратова постановил снести гаражные боксы с металлическими воротами на 5-й Дачной.

- Основанием для этого является то, что постройка была возведена незаконно, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Чиновники отметили, что снос гаражей будет произведен в течение двух месяцев.

По вопросам, связанным с исполнением решения о сносе, лица, осуществившие возведение самовольной постройки, могут обратиться в отдел контроля за использованием земельных участков комитета по управлению имуществом Саратова по адресу: Саратов, улица Волжская, 34, телефон: 23-57-47.

ИСТОЧНИК KP.RU