2019-11-26T15:49:10+03:00
Общество

ООО «КВС»: По Песчано-Уметскому тракту реконструировано 670 метров коммуникаций

Екатерина Семенова
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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» осуществляет реконструкцию коллектора по Песчано-Уметскому тракту диаметром 600 мм с общей протяженностью участка 3 803 метра. На текущий момент компанией проложено 670 метров современной полиэтиленовой трубы.

При производстве работ используется метод санации. Данный метод является наиболее экономически эффективным, так как существенно сокращаются затраты на производство вскрышных мероприятий.

Используемый материал при реконструкции объекта полностью соответствует всем современным экологическим и техническим требованиям. Срок службы нового объекта составит не менее 50 лет. Реконструкция данного объекта позволит повысить надежность системы водоотведения, улучшить экологическую ситуацию в Ленинском районе Саратова, а также подключать новых потребителей к системе водоотведения.

Напомним, работы по реконструкции канализационного коллектора по Песчано-Уметскому тракту проводятся в ходе реализации инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». Данный объект был построен в 1983 году и на текущий момент имеет износ более 90%. Производство работ по реконструкции канализационного коллектора по Песчано-Уметскому тракту планируется завершить до конца первого квартала 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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