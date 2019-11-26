2019-11-26T15:45:10+03:00
Общество

Более 10 тыс. саратовских школьников будут сдавать ЕГЭ

Речь идет о 2020 годе
Дарья Вострикова
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В Саратовской области в 2020 году ЕГЭ будут сдавать более 10 тыс. 11-классников.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, итоговое сочинение в этом году ребята напишут 4 декабря, дополнительные сроки: 5 февраля и 6 мая 2020 года.

Известны пять открытых направлений для тем итогового сочинения 2019/20 учебного года, а именно «Война и мир» — к 150-летию великой книги, «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она».

ЕГЭ пройдет в несколько периодов: досрочный (20 марта — 13 апреля), основной (25 мая — 29 июня) и дополнительный (7, 10, 24 сентября). Обязательно нужно сдать русский и математику: второй предмет либо на базовом, либо на профильном уровне.

Принять решение стоит до 1 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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