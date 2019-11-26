Саратовская область на четвертом месте в ПФО по дороговизне обучения в автошколах

СЕГОДНЯ 15:18 2019-11-26T15:42:54+03:00

Саратовские автошколы одни из самых дорогих в ПФО Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Глава Саратовстата Вячеслав Сомов в ходе приема граждан озвучил среднюю стоимость обучения в автошколах Саратовской области. В сентябре обучение в автошколах региона стоило 23 710 рублей.

Саратовская область по этому показателю находится на четвертом месте в ПФО.

Регионы с самыми дорогими автошколами стали Оренбургская область (26 201 рубль) и Татарстан (25 833 рубля). Самое недорогое обучение на права категории «В» зафиксировано в Удмуртии (17 884 рубля) и Мордовии (18 062 рубля).

ИСТОЧНИК KP.RU