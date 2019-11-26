В Энгельсе парни оплатили с чужой карты поход по магазинам и кафе

СЕГОДНЯ 15:05 2019-11-26T15:12:42+03:00

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В энгельсский отдел полиции обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, она потеряла карту, а потом с нее кто-то начал оплачивать покупки и заказ в кафе.

Выяснилось, что двое молодых людей нашли платежное средство и отправились расходовать деньги, общая сумма трат составила почти 4 тыс. рублей.

На парней завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU