2019-11-26T14:53:05+03:00
Происшествия

Отец с сыном на пару раскладывали наркотические закладки в Балакове

За товаром они ездили в Москву
Екатерина Семенова
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Двоих жителей Балакова Саратовской области будут судить за покушение на торговлю наркотиками через интернет.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, перед судом предстанут 59-летний мужчина и его 18-летний сын.

Следствие считает, что в начале февраля 17-летний парень нашел в интернете объявление о заработке на продаже наркотиков. Желая заработать, он рассказал о методе отцу, который проникся идеей.

Вдвоем они отправились в Московскую область, где получили наркотики на реализацию. Оттуда они заехали в условленное место Татищевского района, где оставили часть товара, а остальное отвезли в Балаково, расфасовали и намеревались делать закладки.

Сотрудники полиции задержали отца с сыном 14 февраля, когда те выходили из дома. При них были найдены свертки с веществами. Также впоследствии по их указаниям удалось найти закладку в Татищевском районе.

Экспертиза показала, что это синтетический наркотик.

Во время следствия отец признал вину, а сын — нет. Однако оба они отправятся под суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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