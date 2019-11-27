Саратовскую область накроет плотным туманом
В Левобережье может похолодать до -12 градусов
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В Саратовской области сегодня, 27 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями.
- Осадков не ожидается, но утром будет туман с видимостью 500 и менее метров, а также изморозь менее 20 мм, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Температура днем будет колебаться между −2 и −7 градусами, в Левобережье столбик термометра может опуститься до −12 градусов.
Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5–10 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU