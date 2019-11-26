Мошенницы в Саратове провели обряд «снятия порчи» и 152 тыс. рублей с 77-летней пенсионерки

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-26T14:16:59+03:00

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В полицию Саратова по настоянию родственников обратилась 77-летняя пенсионерка. У нее мошенницы выманили 152 тыс. рублей сбережений. Причем случилось это еще в июле.

По словам пострадавшей, она повстречала днем на улице двух незнакомых женщин, которые представились целительницами и заявили, что ясно видят — на бабушке порча. За ее снятие они попросили плату — 152 тыс. рублей — и пообещали провести специальный обряд.

После того как шокированная вестью о порче пенсионерка передала деньги «целительницам», они вместе с купюрами скрылись.

По аналогичной схеме 16 ноября в Балакове купилась на «обряд очищения денег» 80-летняя местная жительница. Когда «ясновидящая» вернула пенсионерке пакет с ее наличными, которые уже «очистила от порчи», вместо 55 тыс. рублей там оказалась сложенная газета.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

ГУ МВД России по Саратовской области призывает всех граждан быть предельно осторожными при контакте с незнакомыми людьми: не заводить разговоров с незнакомцами на улицах, не впускать их в дом, не принимать подарков, не верить обещаниям и не поддаваться на провокации. Мошенники владеют определенными психологическими методами убеждения. Ни в коем случае никому не передавайте деньги (тем более крупные суммы).

Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (с мобильного «102»).

ИСТОЧНИК KP.RU