2019-11-26T14:02:05+03:00
Общество

В Саратове в 2020 году решено благоустроить площадь Кирова

За объект проголосовали свыше 8 тыс. граждан
Дарья Вострикова
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Сегодня, 26 ноября, на заседании мэрии и. о. председателя комитета по ЖКХ Наталия Даниленко рассказала об итогах рейтингового голосования по благоустройству.

Свой выбор сделали 27 435 местных жителей. Из них 8 444 решили, что это должна быть площадь Кирова.

«Серебро» списка досталось набережной Космонавтов (7 098 голосов), замкнул тройку парк на улице Марины Расковой (6 254 голоса).

В список лидеров также попали ДК «Россия» (6 064) и пруд Семхоз (4 832).

Для работ над площадью Кирова в 2020 году создадут специальную рабочую группу, которую сформирует профильный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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