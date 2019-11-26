В Саратове в 2020 году решено благоустроить площадь Кирова
Сегодня, 26 ноября, на заседании мэрии и. о. председателя комитета по ЖКХ Наталия Даниленко рассказала об итогах рейтингового голосования по благоустройству.
Свой выбор сделали 27 435 местных жителей. Из них 8 444 решили, что это должна быть площадь Кирова.
«Серебро» списка досталось набережной Космонавтов (7 098 голосов), замкнул тройку парк на улице Марины Расковой (6 254 голоса).
В список лидеров также попали ДК «Россия» (6 064) и пруд Семхоз (4 832).
Для работ над площадью Кирова в 2020 году создадут специальную рабочую группу, которую сформирует профильный комитет.
ИСТОЧНИК KP.RU