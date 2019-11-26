Марина Алешина может покинуть пост проректора СНИГУ
Саратовский национальный исследовательский государственный университет может лишиться проректора по непрерывному образованию.
Как сообщают информированные источники, предполагается, что Марина Алешина покинет вуз уже со 2 декабря.
В приемной проректора не смогли подтвердить информацию, отметив, что Марина Алешина в тот момент находилась на мероприятии. В пресс-службе вуза попросили направить официальный запрос для уточнения ответа.
Напомним, Марина Алешина заняла пост проректора по непрерывному образованию в марте 2019 года, через несколько дней после увольнения с должности Главного федерального инспектора Саратовской области, которое произошло 12 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU