Марина Алешина может покинуть пост проректора СНИГУ

СЕГОДНЯ 13:44 2019-11-26T13:57:22+03:00

Она может уйти из вуза со 2 декабря

Изменить размер текста: A A

Саратовский национальный исследовательский государственный университет может лишиться проректора по непрерывному образованию.

Как сообщают информированные источники, предполагается, что Марина Алешина покинет вуз уже со 2 декабря.

В приемной проректора не смогли подтвердить информацию, отметив, что Марина Алешина в тот момент находилась на мероприятии. В пресс-службе вуза попросили направить официальный запрос для уточнения ответа.

Напомним, Марина Алешина заняла пост проректора по непрерывному образованию в марте 2019 года, через несколько дней после увольнения с должности Главного федерального инспектора Саратовской области, которое произошло 12 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU