В Заводском районе Саратова открыли новую автомобильную дорогу

СЕГОДНЯ 13:27 2019-11-26T14:05:33+03:00

Новая дорога до Александровки обходит два железнодорожных переезда Фото: Марина Новопашина

Это самый короткий путь от Саратова до Александровки

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 26 ноября, губернатор Валерий Радаев вместе с мэром Саратова Михаилом Исаевым открыли новую автомобильную дорогу от села Александровка через станцию Кокурино до улицы Азина в Заводском районе.

За месяц на 1,9 км пути установили три водопропускные трубы, разобрали плотины, осушили пруд, установили знаки. К тому же там обновили дорожное покрытие, укрепили обочину щебнем, сделали разметку.

Руководство города и области приехало на открытие дороги. Фото - Мария Одинцова

Новая дорога является кратчайшим путем между поселками Александровка, Багаевка, Красный Текстильщик и улицей Азина в областном центре с обходом двух железнодорожных переездов. Эта трасса повышает эффективность функционирования сети автодорог Заводского района и области.

Дорога будет способствовать увеличению скорости движения областного и транзитного транспорта, а также уменьшит транспортные затраты.

ИСТОЧНИК KP.RU