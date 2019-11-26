2019-11-26T14:05:33+03:00
Общество

В Заводском районе Саратова открыли новую автомобильную дорогу

Это самый короткий путь от Саратова до Александровки
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Новая дорога до Александровки обходит два железнодорожных переездаНовая дорога до Александровки обходит два железнодорожных переездаФото: Марина Новопашина
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Сегодня, 26 ноября, губернатор Валерий Радаев вместе с мэром Саратова Михаилом Исаевым открыли новую автомобильную дорогу от села Александровка через станцию Кокурино до улицы Азина в Заводском районе.

За месяц на 1,9 км пути установили три водопропускные трубы, разобрали плотины, осушили пруд, установили знаки. К тому же там обновили дорожное покрытие, укрепили обочину щебнем, сделали разметку.

Руководство города и области приехало на открытие дороги. Фото - Мария Одинцова

Руководство города и области приехало на открытие дороги. Фото - Мария Одинцова

Новая дорога является кратчайшим путем между поселками Александровка, Багаевка, Красный Текстильщик и улицей Азина в областном центре с обходом двух железнодорожных переездов. Эта трасса повышает эффективность функционирования сети автодорог Заводского района и области.

Дорога будет способствовать увеличению скорости движения областного и транзитного транспорта, а также уменьшит транспортные затраты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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