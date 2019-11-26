2019-11-26T13:53:09+03:00
Общество

В Воскресенском районе теплоснабжающая компания грозила сорвать отопсезон

Долги были погашены после вмешательства прокуратуры
Екатерина Семенова
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В Воскресенском районе Саратовской области теплоснабжающая компания задолжала поставщикам за тепло.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, долг ООО «Сторожевская коммунальная компания» превысил 86 тыс. рублей.

Так как должник занимался обеспечением тепла многоквартирных жилых домов, то существовал риск оставить граждан без отопления. Прокуратура внесла представление директору организации, которое было удовлетворено.

Сейчас долги за тепло погашены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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