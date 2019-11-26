Благодаря усилиям прокуратуры в Воскресенском районе появились электронные библиотеки
Прокуратура Воскресенского района выявила нарушения исполнения законодательства об образовании.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в образовательных учреждениях района не было электронных библиотек. Это ограничивало доступ обучающихся и учителей к электронным учебникам и пособиям, профессиональным базам данных, информационным справочным, поисковым системам и другим информационным ресурсам.
Районная прокуратура вручила представления директорам учреждений, однако нарушения не устраняли. Ситуация изменилась лишь после поданных исков в суд.
Требования надзорного ведомства удовлетворены, в образовательных учреждениях появились электронные библиотеки.
ИСТОЧНИК KP.RU