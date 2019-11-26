Благодаря усилиям прокуратуры в Воскресенском районе появились электронные библиотеки

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-26T13:52:20+03:00

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Прокуратура Воскресенского района выявила нарушения исполнения законодательства об образовании.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в образовательных учреждениях района не было электронных библиотек. Это ограничивало доступ обучающихся и учителей к электронным учебникам и пособиям, профессиональным базам данных, информационным справочным, поисковым системам и другим информационным ресурсам.

Районная прокуратура вручила представления директорам учреждений, однако нарушения не устраняли. Ситуация изменилась лишь после поданных исков в суд.

Требования надзорного ведомства удовлетворены, в образовательных учреждениях появились электронные библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU