Комиссия ФСИН России приехала с проверкой саратовских колоний
В Саратовскую область с проверкой прибыла комиссия ФСИН России и территориальных ведомств.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального УФСИН, комиссия будет работать с 25 ноября по 6 декабря.
Запланирована проверка работ пенитенциарных учреждений области. Будет дана оценка деятельности оперативно-режимных служб, воспитательной работе с осужденными, их психологического сопровождения, деятельности уголовно-исполнительных инспекций, работе с обращениями граждан, а также результатам работы по устранению недостатков, выявленных в период проведения инспекторской проверки в 2018 году.
В рамках работы комиссии 2 декабря с 17 до 19 часов руководитель инспекторской комиссии полковник внутренней службы Сергей Герасимов проведет прием граждан по личным вопросам. Мероприятие пройдет на Московской, 156а. Необходима предварительная запись по телефону: 8 (8452) 27-88-09.
ИСТОЧНИК KP.RU