2019-11-26T13:17:58+03:00
Общество

Комиссия ФСИН России приехала с проверкой саратовских колоний

Руководитель комиссии проведет личный прием граждан
Екатерина Семенова
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В Саратовскую область с проверкой прибыла комиссия ФСИН России и территориальных ведомств.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального УФСИН, комиссия будет работать с 25 ноября по 6 декабря.

Запланирована проверка работ пенитенциарных учреждений области. Будет дана оценка деятельности оперативно-режимных служб, воспитательной работе с осужденными, их психологического сопровождения, деятельности уголовно-исполнительных инспекций, работе с обращениями граждан, а также результатам работы по устранению недостатков, выявленных в период проведения инспекторской проверки в 2018 году.

В рамках работы комиссии 2 декабря с 17 до 19 часов руководитель инспекторской комиссии полковник внутренней службы Сергей Герасимов проведет прием граждан по личным вопросам. Мероприятие пройдет на Московской, 156а. Необходима предварительная запись по телефону: 8 (8452) 27-88-09.

ИСТОЧНИК KP.RU

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