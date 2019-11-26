2019-11-26T13:01:34+03:00
Звезды

Читатели «КП-Саратов» могут бесплатно попасть на фильм о Льве Яшине

Показы кинокартины стартуют в четверг
Ольга Симонова
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Лев Яшин. Вратарь моей мечты. Трейлер №2 (HD). В кино с 28 ноября.спорт / биография / семейный Продюсер: Олег Капанец ( Гагарин. Первый в космосе ) Режиссер: Василий Чигинский ( Первый после бога ) Сценарист: Владимир Валуцкий ( Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона ) В ролях: Александр Фокин, Юлия Хлынина, Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Виталий Хаев, Ян Цапник, Александр Самойленко Черный паук , Черная пантера и даже Черный осьминог такими прозвищами награждали Льва Яшина за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он, неизменно в черном свитере с буквой Д , был полноправным хозяином в своей штрафной. После поражения на Чемпионате Мира в Чили ему придется уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в стране, но и во всем мире единственным вратарём за всю историю футбола, получившим Золотой мяч. Лучшим, по мнению FIFA, вратарем ХХ века. #ЛевЯшин #ВратарьМоейМечты #Трейлер #Спорт #Фильмы2019 #ЮлияХлынина #АлександрФокин

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В четверг, 28 ноября, в Саратове и России стартуют показы фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

«Черный паук», «Черная пантера» и даже «Черный осьминог» — такими прозвищами награждали Льва Яшина за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он, неизменно в черном свитере с буквой «Д», был полноправным хозяином в своей штрафной. После поражения на Чемпионате Мира в Чили ему придется уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в стране, но и во всем мире — единственным вратарем за всю историю футбола, получившим Золотой мяч. Лучшим, по мнению FIFA, вратарем ХХ века.

Читатели «Комсомолки» могут выиграть два билета на закрытый показ, который пройдет в 19:30 27 ноября в кинотеатре «Синема 5» в Саратове.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно подписаться на группу «Комсомольская правда Саратов» в соцсети «ВКонтакте» и сделать репост закрепленной записи.

Торопитесь, розыгрыш завершится сегодня вечером, 26 ноября!

ИСТОЧНИК KP.RU

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