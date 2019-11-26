2019-11-26T13:16:16+03:00
Общество

Филиал АО «Управление отходами» увеличил отбор вторсырья

Екатерина Семенова
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На мусороперерабатывающих объектах АО «Управление отходами» в Саратовской области увеличен процент отбора вторично используемых ресурсов на 11%.

Процесс обработки и сортировки отходов начинается с разрывания пакетов с мусором. При помощи автоматизированного узла оптической сортировки TITECH их содержимое делят на стекло, бумагу, картон, пластик, органические и металлические отходы — всего 18 фракций. После промышленной сортировки отходы разбирают в ручном режиме, чтобы разобрать сырье на товарные группы.

Отобранное на МПК вторсырье отправляется в шесть регионов России для глубокой переработки и производства конечного продукта. Наиболее частые отгрузки ВМР осуществляются контрагентам в Саратовскую и Московскую области.

- Сортировка и отбор вторсырья позволяют уменьшить объем захораниваемых на полигонах отходов. При правильной обработке из отобранных ВМР можно изготовить необходимые в повседневной жизни вещи. На наших комплексах применяется сортировка смешанного типа, отбирается только пластика 12 видов. Технические возможности энгельсского и балаковского МПК позволяют расширить перечень отбираемых ВМР. Однако в этом вопросе мы ориентируемся, прежде всего, на спрос, — отмечает руководитель саратовского филиала АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

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Саратовский филиал работает с контрагентами по предоплатным договорам. Эффективному выстраиванию долговременных отношений с конечными производителями способствует достигнутые показатели качества отбираемого вторичного ресурса и надежность компании АО «Управление отходами» как концессионного предприятия, работа которого рассчитана на десятки лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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