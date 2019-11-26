Министерство ЖКХ Саратовской области выдало детям-сиротам квартиры с долгами

СЕГОДНЯ 12:44 2019-11-26T13:14:33+03:00

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АО «Теплосервис» выиграло в суде иск к министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области о взыскании долгов за теплоснабжение.

Как оказалось, министерству принадлежат 11 жилых помещений в доме №53 по улице Большая Долинная и одно жилое помещение в доме №28а в 1-м проезде Скоморохова. Управляющая компания — «УК Сфера». Эти квартиры были переданы по договорам найма жилых помещений для детей-сирот.

- Однако до передачи помещений по ним сложилась задолженность за ЖКУ на общую сумму 130 515 рублей 60 копеек. Истцом в адрес ответчика направлена претензия от 08.10.2018 с требованием погасить задолженность. Претензия оставлена ответчиком без ответа, истец обратился в арбитражный суд, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе арбитража.

В суде представители министерства факт оказания услуг не оспорили, объяснить причины задолженности не смогли. В результате с министерства строительства и ЖКХ Саратовской области в пользу АО «Теплосервис» взыскали 130,5 тыс. рублей долга за тепло и 37,7 тыс. рублей пени.

Уже известно, что минстрой подал жалобу на это решение в 12 Арбитражный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU