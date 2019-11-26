В Саратове рецидивистка оплачивала покупки с чужой карты
Она нашла платежное средство у дома на улице
Изменить размер текста:
Полиция Заводского района раскрыла кражу у 23-летней безработной девушки.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 7:30 до 14:00 6 ноября неизвестный оплачивал с ее карты покупки, потратив свыше 10 тыс. рублей.
Вчера, 25 ноября, выяснилось, что к этому причастна 44-летняя рецидивистка.
Она призналась, что нашла карту на улице у дома, а после использования выкинула.
На гражданку завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU