В Саратове рецидивистка оплачивала покупки с чужой карты

СЕГОДНЯ 12:35 2019-11-26T13:11:38+03:00

Она нашла платежное средство у дома на улице

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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 23-летней безработной девушки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 7:30 до 14:00 6 ноября неизвестный оплачивал с ее карты покупки, потратив свыше 10 тыс. рублей.

Вчера, 25 ноября, выяснилось, что к этому причастна 44-летняя рецидивистка.

Она призналась, что нашла карту на улице у дома, а после использования выкинула.

На гражданку завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU