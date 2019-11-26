Рецидивист оставил саратовца без кошелька с деньгами и картами
Мужчина признался в содеянном
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Полиция Кировского района Саратова раскрыла кражу у 38-летнего безработного мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 18 октября неизвестный украл его кошелек, где лежали 4 тыс. рублей и банковские карты, с которых сняли свыше 3 тыс. рублей.
Вчера, 25 ноября, предполагаемого преступника задержали, им оказался 57-летний рецидивист.
Мужчина признался, что потратил деньги на себя, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU