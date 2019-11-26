Рецидивист оставил саратовца без кошелька с деньгами и картами

СЕГОДНЯ 12:27 2019-11-26T13:08:30+03:00

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Полиция Кировского района Саратова раскрыла кражу у 38-летнего безработного мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 18 октября неизвестный украл его кошелек, где лежали 4 тыс. рублей и банковские карты, с которых сняли свыше 3 тыс. рублей.

Вчера, 25 ноября, предполагаемого преступника задержали, им оказался 57-летний рецидивист.

Мужчина признался, что потратил деньги на себя, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU