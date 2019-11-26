Жительница Энгельса украла у пенсионерки с карты 10 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-26T13:05:21+03:00

Деньги она потратила на себя

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Полиция Балаковского района раскрыла кражу у 73-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 8 июня по 4 сентября с ее карты несанкционированно сняли 10 тыс. рублей. При этом она никому не сообщала данные своей карты и не совершала покупок.

Выяснилось, что деньги ушли в карман 35-летней жительницы поселка Карла Маркса Энгельсского района. Она потратила средства на себя.

На злоумышленницу завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU