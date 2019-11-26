В Саратовской области два дня будут ловить любителей тонировки
За 10 месяцев к ответственности привлекли свыше 8 тыс. водителей
Изменить размер текста:
Сегодня и завтра, 26 и 27 ноября, в Саратовской области будут выявлять любителей чрезмерной тонировки.
Как рассказали «КП-Саратов» в Госавтоинспекциии города, это нарушение предусматривает штраф в размере 500 рублей, а также представляет угрозу для других водителей.
Отметим, что за 10 месяцев за слишком черную пленку к административной ответственности привлекли свыше 8,6 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU