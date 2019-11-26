В Саратовской области в 2,4 раза снизился производственный травматизм

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-26T11:54:29+03:00

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Сегодня, 26 ноября, Евгения Пономарева, начальник отдела страхования профессиональных рисков саратовского регионального отделения ФСС РФ, рассказала о мероприятиях, финансируемых за счет страховых взносов.

- Страхователь может подавать заявление до 1 августа. Объем взносов, которые он может потратить, увеличен до 30% на основе выплат прошлого года. Из них 20% можно потратить на медосмотры, спецоценку условий труда, приобретение средств индивидуальной защиты и т. д. А 10% — на предпенсионеров. При условии, что мероприятия для работников не требуются и все хорошо, можно взять 30% и потратить их все на предпенсионеров, — отметила она.

Сегодня 59 страхователей взяли путевки для свыше 500 предпенсионеров. Также отправятся на отдых более 400 человек, которые работают во вредных условиях труда.

Отметим, что с 2005 по 2018 год уровень производственного травматизма в Саратовской области снизился в 2,4 раза, а случаев на работе со смертельным исходом стало в 2,2 раза меньше.

Регион на протяжении ряда лет входит в пятерку регионов ПФО с наименьшим уровнем общего травматизма на производстве.

ИСТОЧНИК KP.RU