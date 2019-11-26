«Автодор» расстался с тренером Евгением Пашутиным «с добрыми чувствами»

СЕГОДНЯ 11:24 2019-11-26T11:42:14+03:00

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Саратовский баскетбольный «Автодор» снова остался без главного тренера. Как сообщает официальный сайт клуба, «Автодор» и Евгений Пашутин достигли договоренности о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.

В своем комментарии по этому поводу президент саратовской команды Владимир Родионов рассказал, что главный тренер сам пришел к нему с таким предложением.

- Несмотря на болезненное поражение от «Пармы», мы расстались с Евгением на очень хорошей ноте и с исключительно добрыми чувствами друг к другу. Пашутин — без преувеличения легенда саратовского «Автодора». Его заслуга и вклад в успехи клуба очень весомы. Но жизнь течет и меняется. На данном этапе пути у нас не получилось. Не хочу публично вдаваться в подробности, ведь Евгений является для нас слишком уважаемым человеком. По возвращении из Перми он сам пришел ко мне и признал, что что-то не складывается с этой командой, и мы приняли взвешенное решение, — заявил Родионов.

- Хотелось бы поблагодарить Владимира Евстафьевича Родионова, болельщиков команды и сотрудников клуба. «Автодор» навсегда в моем сердце как игрока и как тренера. Искренне желаю команде добиться результата — попасть в плей-офф. Город по-настоящему живет баскетболом и достоин самого лучшего. Желаю, чтобы «Автодор» громко шумел, как и в прежние годы, чтобы был только на самых высоких местах. Спасибо всем! Вперед, «Автодор»! — приводит заявление Пашутина сайт клуба.

Отмечено, что с кандидатурой нового главного тренера клуб определится в ближайшее время.

Напомним, в семи играх этого сезона Лиги ВТБ «Автодор» смог победить лишь дважды.

Ближайший матч уже с новым тренером состоится у саратовской команды на выезде 7 декабря против «Локомотива-Кубани».

ИСТОЧНИК KP.RU